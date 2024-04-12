Назван способ, как плавать в бассейне в линзах и не заполучить болезнь глаз

Как плавать в бассейне в линзах и не заполучить болезнь глаз? Есть один способ
Плавать в бассейне в обычных очках для зрения неудобно. Выходом могли бы быть линзы. Но дело в том, что единственная жидкость, с которой они могут безопасно контактировать, — это физраствор. Как находиться в бассейне в линзах и не навредить глазам, рассказала фрач-офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова.
Чем опасно ношение линз в бассейне
Когда любая вода — водопроводная, речная или морская — попадает между линзой и роговицей, возникает благоприятная среда для размножения микроорганизмов.
Чем это грозит:
- раздражением или покраснением глаз;
- бактериальными инфекциями;
- воспалением роговицы глаза — кератитом.
Как плавать в бассейне в линзах
Тем не менее способ чётко видеть в бассейне есть. Просто нужно использовать одноразовые линзы.
Но это не всё — глаза нужно защищать очками для плавания. Они должны плотно прилегать к коже, чтобы под них не проникала вода, посоветовала Смирнова в разговоре с «Доктором Питером».
После выхода из бассейна следует:
- снять линзы;
- вымыть и тщательно вытереть очки;
- закапать в глаза антибактериальные или увлажняющие капли.
Как не отравиться хлоркой в бассейне
Большинство бассейнов очищают простым бюджетным способом — с помощью соединений хлора. Однако в большой концентрации они опасны, поэтому после купания стоит отследить своё состояние.
Характерные признаки отравления хлором в бассейне:
- першение в горле;
- кашель;
- горечь во рту;
- повышенное слюноотделение;
- слёзы и резь в глазах.
Также добавиться могут тошнота, головная боль и судороги.
Что нужно делать, чтобы не отравиться хлором в бассейне, рассказывал санитарный врач Николай Дубинин:
- пользоваться плавательными очками при купании;
- ходить везде в тапочках (даже в душе);
- мыться до и после купания;
- тщательно сушить волосы и обсыхать перед выходом на улицу.