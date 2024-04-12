Назван способ, как плавать в бассейне в линзах и не заполучить болезнь глаз

Плавать в бассейне в обычных очках для зрения неудобно. Выходом могли бы быть линзы. Но дело в том, что единственная жидкость, с которой они могут безопасно контактировать, — это физраствор. Как находиться в бассейне в линзах и не навредить глазам, рассказала фрач-офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова.

© Freepik

Чем опасно ношение линз в бассейне

Когда любая вода — водопроводная, речная или морская — попадает между линзой и роговицей, возникает благоприятная среда для размножения микроорганизмов.

Чем это грозит:

раздражением или покраснением глаз;

бактериальными инфекциями;

воспалением роговицы глаза — кератитом.

Как плавать в бассейне в линзах

Тем не менее способ чётко видеть в бассейне есть. Просто нужно использовать одноразовые линзы.

Но это не всё — глаза нужно защищать очками для плавания. Они должны плотно прилегать к коже, чтобы под них не проникала вода, посоветовала Смирнова в разговоре с «Доктором Питером».

После выхода из бассейна следует:

снять линзы;

вымыть и тщательно вытереть очки;

закапать в глаза антибактериальные или увлажняющие капли.

Как не отравиться хлоркой в бассейне

Большинство бассейнов очищают простым бюджетным способом — с помощью соединений хлора. Однако в большой концентрации они опасны, поэтому после купания стоит отследить своё состояние.

Характерные признаки отравления хлором в бассейне:

першение в горле;

кашель;

горечь во рту;

повышенное слюноотделение;

слёзы и резь в глазах.

Также добавиться могут тошнота, головная боль и судороги.

Что нужно делать, чтобы не отравиться хлором в бассейне, рассказывал санитарный врач Николай Дубинин: