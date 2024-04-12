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В Роспотребнадзоре назвали шесть преимуществ употребления гречки для здоровья

Специалисты Роспотребнадзора РФ перечислили полезные свойства гречки для здоровья. Этой информацией специалисты поделились в своём телеграм-канале.

Шесть преимуществ употребления гречки для здоровья
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Гречневая крупа занимает первое место по содержанию полезных для организма веществ и витаминов. В частности, она богата белком, сложными углеводами, витаминами Е, В, А, D, C, РР, фолиевой кислотой, различными аминокислотами, а также важными минералами, среди которых кальций, калий, фосфор, кремний, магний, железо, медь, цинк, бор и йод.

В Роспотребнадзоре назвали преимущества употребления гречки для здоровья:

  1. минимизирует риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
  2. снижает вероятность развития анемии;
  3. дарит заряд энергии на день;
  4. насыщает организм благодаря медленным углеводам;
  5. обеспечивает чувство сытости;
  6. положительно влияет на состояние нервной системы.
ЗОЖ
Роспотребнадзор
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