Шесть преимуществ употребления гречки для здоровья

Специалисты Роспотребнадзора РФ перечислили полезные свойства гречки для здоровья. Этой информацией специалисты поделились в своём телеграм-канале.

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Гречневая крупа занимает первое место по содержанию полезных для организма веществ и витаминов. В частности, она богата белком, сложными углеводами, витаминами Е, В, А, D, C, РР, фолиевой кислотой, различными аминокислотами, а также важными минералами, среди которых кальций, калий, фосфор, кремний, магний, железо, медь, цинк, бор и йод.

В Роспотребнадзоре назвали преимущества употребления гречки для здоровья: