Заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Светлана Шевелева рассказала, как снизить риск отравления при покупке шаурмы и выбрать качественную продукцию.

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Эксперт отметила, понять, есть ли в конкретной шаурме опасные микробы, на глаз невозможно. Поэтому такая продукция периодически подвергается контролю в органах Роспотребнадзора.

Чаще всего инциденты с отравлением происходят в точках мелкой розничной торговли, которые регулярно уходят от проверок при помощи перерегистрации юридического лица. Не стоит покупать шаурму, если продавец работает без перчаток, маски, не соблюдает другие элементарные требования гигиены.

Лучше покупать шаурму в крупных сетях, кафетериях при супермаркетах. Как правило, там предъявляют жесткие требования к гигиене персонала, налажен входной контроль сырья, передает aif.ru.

В свою очередь терапевт Андрей Кондрахин призвал россиян отказаться от употребления шаурмы в летнее время. Как пояснил медик, при приготовлении этого блюда растет вероятность развития опасных для человека болезней, передает «360».

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что шаурма — благодатная почва для развития золотистого стафилококка благодаря ряду условий.