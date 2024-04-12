Женщина изменила образ жизни и сбросила 24 килограмма за год

Стеснявшаяся своего тела женщина сбросила 24 килограмма благодаря новой привычке
Жительница Австралии, страдавшая от проблем, вызванных лишним весом, сбросила 24 килограмма менее чем за год благодаря новой привычке. Об этом сообщает News.com.au.
28-летняя Дилс Ли из штата Новый Южный Уэльс безуспешно боролась с лишним весом всю жизнь.
«Я всегда чувствовала себя большим ребенком. Только будучи подростком я поняла, что ем ту же пищу, что и все остальные, но при этом я набираю вес, а они нет», — посетовала она.
Женщина перепробовала множество диет и старалась вести активный образ жизни, но все равно поправлялась. Тогда она решила обратиться за медицинской помощью. После многолетних исследований у нее диагностировали инсулинорезистентность и гормональный дисбаланс.
Из-за проблем со здоровьем у Ли долгое время не получалось привести себя в спортивную форму, а к июлю 2023 года достигла максимального веса в 87 килограммов. Из-за этого женщина каждый день просыпалась в плохом настроении и не могла получать удовольствие от жизни: она стеснялась своего тела, но не могла найти силы для того, чтобы измениться. Однажды Ли наткнулась на пост в социальной сети, посвященный активному образу жизни. В публикации говорилось, что если в паре есть только один активный партнер, то он проживет на семь лет дольше второй половинки.
«Меня это очень напугало, потому что мой муж — очень спортивный и активный человек. Я боялась мысли, что меня не будет рядом, потому что я не забочусь о себе и своем теле», — призналась Ли.
Женщина решила больше двигаться и начала с обычных пеших прогулок с другом. Вскоре она заметила результаты и стала терять лишние килограммы. Позже она записалась в тренажерный зал и начала заниматься спортом несколько раз в неделю. Кроме того, Ли придерживалась дефицита калорий, а затем обратилась к диетологу. Благодаря помощи специалиста она стала соблюдать низкоуглеводную диету с высоким содержанием белка, что также дало результаты в похудении. Таким образом менее чем за год женщине удалось избавиться от 24 килограммов.
По словам Ли, теперь она как никогда счастлива и здорова.
«Я стала психически устойчива и чувствую, что могу справляться с тревогой», — утверждает она.
Женщина посоветовала желающим сбросить лишний вес людям найти активное занятие по душе. Это, по словам Ли, поможет эффективно и без особых усилий вернуться в спортивную форму.
Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отказалась от любимого алкогольного напитка в пользу чая и похудела вдвое. 50-летняя Джо Херли начала набирать лишний вес в 2018 году после того, как в результате врачебной ошибки лишилась матки.