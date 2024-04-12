Чем заменить высококалорийные сладости

В общей сложности с разной периодичностью продукты с содержанием сахара потребляют абсолютное большинство россиян. Но чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Чтобы не лишать себя этим маленьких радостей, можно заменить особо вредные сладости на более щадящие для организма, рассказала «Газете.Ru» преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева.

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«Например, сладкие вафли считаются одним из самых вредных изделий. В их состав входят трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса и много сахара. Альтернативой могут стать мюсли в батончиках. Важно также обращать внимание на их состав, выбирать продукты с ягодами, сухофруктами, фруктами и злаками», — объяснила она.

«Безопасным» десертом принято считать йогурты. Но, по словам эксперта, важно понимать, что полезен только натуральный продукт, без фабричных добавок. Лучше самостоятельно добавить в йогурт фрукты, ягоды или даже немного сахара: так в любом случае получится менее калорийно и более полезно.

«Шоколадные батончики многими потребляются даже не как лакомство, а как быстрый способ утолить голод. Однако насыщение происходит за счет быстрых углеводов. Значит, голод вернется очень быстро, а карамель и нуга сильно вредят зубной эмали. Лучше отдать предпочтение овсяным батончикам», — посоветовала специалист.

Любителям меда Беляева рекомендовала не покупать этот продукт в супермаркетах, то есть промышленного производства. Зачастую это не мед, а крахмальная карамельная патока. Лучше найти проверенного домашнего производителя и выбирать натуральную продукцию.