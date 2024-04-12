Названы естественные способы повысить уровень энергии на весь день

The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, рассказали, что в течение дня позволит вам оставаться энергичным.

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Пейте больше воды. Исследования показывают, что обезвоживание — одна из причин возникновения усталости. Если вам трудно пить простую воду, добавьте в неё ломтики лимона, лайма или апельсина или возьмите ароматизированную сельтерскую воду.

Проявите творческий подход к увлажнению организма. Рассмотрите возможность употребления вместо воды чая с мятой или корицей. По данным Nutrition Twins, аромат такого напитка повышает концентрацию, снижает утомляемость, даёт толчок центральной нервной системе.

Следите за своим метаболизмом. Запор отнимает умственную и физическую энергию, а дискомфорт отвлекает от дел.

Ешьте здоровый завтрак. Избегайте утром рафинированных углеводов и сладких продуктов. Выбирайте вместо них небольшие порции цельнозерновых.

Делайте упражнения на глубокое дыхание. При глубоком дыхании уменьшается уровень стресса и беспокойства, увеличивается приток кислорода в организм.

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Добавляйте белок в каждый приём пищи. Углеводы перевариваются за один-четыре часа, а белок — от четырёх до шести часов. Повысить уровень энергии поможет комбинация полезных цельнозерновых углеводов и белка. Пример такого блюда — креветки или курица с цельнозерновой пастой с соусом.

Улучшите свой микробиом. Для этого потребляйте ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и кимчи, ешьте больше растительных волокон (орехов, семян, бобовых, овощей, цельнозерновых), продукты, богатые пребиотиками (спаржу, зелень одуванчика и пр.).

Выбирайте цельнозерновые продукты. Среди них — киноа или булгур, коричневый рис или цельнозерновой хлеб и овсянку.

Начинайте приём пищи с яблочного уксуса и воды. Важно разбавлять при этом уксус водой и содержать вещества, стабилизирующие уровень сахара в крови при употреблении с пищей.

Добавляйте электролиты в напитки. Это позволит улучшить поглощение воды клетками, повысит уровень энергии, обеспечит ясность ума.

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