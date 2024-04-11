Удар по организму или бонус: можно ли прибавить к суткам дополнительные два часа

Мэр самого северного норвежского города Вадсе Венче Педерсен предложила Еврокомиссии продлить в регионе день до 26 часов, что позволило бы, по его мнению, местным жителям проводить больше времени с семьей. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько такое возможно и как новые временные границы могут отразиться на здоровье человека.

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По словам заведующего кафедрой астрономии СПбГУ Сергея Петрова, увеличить количество часов в сутках не получится, потому что оно должно соответствовать полному обороту Земли вокруг своей оси относительно Солнца.

— А как можно увеличить или уменьшить время движения планеты? Никак. Чтобы прибавить или отнять хотя бы секунду времени, требуются серьезные основания, а тут сразу два часа. Такое огромное замедление вращения Земли могло бы привести к природным катаклизмам: землетрясениям, наводнениям, а также негативно сказалось бы на биологических ритмах человека, — считает эксперт.

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что биологические ритмы человека действительно могут сбиться, но некритично, и в скором времени люди могли бы привыкнуть к новому количеству часов в сутках.

— Когда мы переводили часы с летнего на зимнее время, организм же адаптировался, здесь то же самое, а дополнительное количество часов в сутках позволило бы человеку больше отдыхать, работать или спать. Если правильно распоряжаться этим временем, эффект будет только положительным, — уверена специалист.

Кроме того, у каждого человека свои биоритмы, поэтому бодрствуем, работаем и отдыхаем мы в разное время, подчеркнула врач.

— Наш организм индивидуально подстроился бы под новые внешние условия, но вот для людей с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями такие изменения дались бы сложнее. Пришлось бы серьезно корректировать время приема препаратов. Возможно, увеличивать дозу, — предупредила Алексеева.

Но в целом это тоже не критично, потому что это не восемь дополнительных часов, так что и к этому со временем можно было бы адаптироваться, заключила специалист.