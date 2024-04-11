Назван самый вредный ингредиент завтрака

Диетолог Дэниел Херман назвал классический английский завтрак, состоящий из поджаренного белого хлеба, яиц, бекона или сосисок, отличным способом начать день. Однако в комментарии для издания Express он призвал отказаться от одного вредного ингредиента этого завтрака.

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По словам Хермана, поджаренный до хруста на сливочном масле белый хлеб бесполезен для здоровья. Он объяснил, что жареный хлеб насыщает организм большим количеством калорий, жирами, при этом он не дает необходимых питательных веществ. К тому же подобная пища повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил специалист.

В жареном белом хлебе мало клетчатки, поэтому лучше выбирать цельнозерновой, рекомендовал диетолог. Сделать тост еще более полезным можно, намазав на него размятое авокадо, богатое полезными жирами, витаминами и минералами, заключил Херман.

Ранее диетолог Райана Стивенсон назвала оптимальное время для завтрака. По ее мнению, между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов.