Диетологи раскрыли секрет долголетия

Секрет долголетия кроется в правильном и сбалансированном рационе питания, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на диетологов Роспотребнадзора Мурманской области. По их словам, лучше есть немного, но часто.

Включайте в свой рацион зелень, ягоды, мясо, рыбу, орехи, яйца и молочные продукты. Готовить пищу старайтесь с помощью варки, тушения и запекания. Следует питаться небольшими порциями, зато часто, четыре-пять раз в день, включая перекусы, – объяснили эксперты.

Лучше отказаться от сахара, консервированных продуктов, жареных блюд, копченостей, жирного мяса, изделий из сдобного теста и солений, отметили специалисты. Дело в том, что эти продукты из-за содержания большого количества соли, сахара, быстрых углеводов и трансжиров сильно вредят организму.

Диетологи уточнили, что полезными будут бобы и злаки, поскольку в них содержатся много витаминов группы В, которые поддерживают нервную систему. Также в них есть клетчатка, способствующая лучшей работе пищеварения.

Капуста, свекла, помидоры, апельсины, мандарины и яблоки также увеличивают шансы на долголетие, добавили врачи. Ликопин, который есть в помидорах, уменьшает риск развития рака, а пектин из капусты и яблок предотвращает раннее старение, поскольку выводит свободные радикалы.

Ранее глава «Московского долголетия» Владимир Филиппов рассказал, что сохранение физической активности, теплое общение и позитивный настрой, умственная деятельность и своевременное прохождение медицинских обследований являются секретами долголетия.