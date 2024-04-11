В Минздраве рассказали, как медицина помогает продлить жизнь

Она утверждает, что это вполне реально благодаря современным медицинским достижениям и тому, что в настоящее время вкладывается в здоровье с самого начала жизни.

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Специалист подчеркнула критическое значение первых трех лет жизни ребенка, поскольку именно в этот период закладывается фундамент для будущего здоровья и долголетия. Она также отметила важность своевременной вакцинации, которая защищает от множества инфекционных заболеваний и может иметь долгосрочные последствия для здоровья, если ей пренебрегать.

Намазова-Баранова подчеркнула, что современная медицина предоставляет уникальную возможность не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество. Главное - правильно использовать доступные средства и знания для сохранения и укрепления здоровья с самого раннего возраста, особенно важно в течение первых трех лет жизни.

Ранее 110-летняя жительница Британии раскрыла секрет долголетия. Также ученые нашли связь между скоростью ходьбы и долголетием. А еще сказано, сколько человек может прожить в идеальном мире.