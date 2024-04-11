Врач рассказал о предупреждающем инфаркт напиток

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что томатный сок полезен для сердечно-сосудистой системы. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Врачи раскрыли, что употребление томатного сока предупреждает инфаркты и инсульты. По словам Макиши, напиток снижает уровень «плохого» холестерина, который может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Агапкин отметил, что томатный сок богат калием, способствующим снижению артериального давления.

«Наибольшую нагрузку на сосудистую стенку оказывает у современного человека артериальное давление. (...) А раз артериальное давление снижается, то и сосудистая стенка целее будет», — заключил врач.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали продукты, снижающие риск инфарктов и инсультов. К таковым они, в частности, отнесли фундук и пшеницу.