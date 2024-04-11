Мясников о жизни людей до 150 лет: «Человек запрограммирован именно на этот срок»

В Минздраве заявили, что современные дети способны дожить до 150 лет, но при определенных условиях. Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, реальна ли такая продолжительность жизни.

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«Любые прогнозы на 150 лет вперед очень легко делать. За этим есть какое-то подтверждение? Ну, наверное, есть. Я думаю, человек запрограммирован именно на этот срок», – отметил Мясников.

При этом врач добавил, что люди стремятся к самоуничтожению. Поэтому нужно еще пережить угрозу ядерной войны, ряд других катастроф, эпидемии и так далее.

Напомним, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова заявила, что современные дети могут рассчитывать на продолжительность жизни до 150 лет при условии правильного подхода к сохранению здоровья с раннего возраста, особенно до трех лет.