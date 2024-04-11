Озвучена польза черемши

Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах черемши, или дикого чеснока.

Как сообщает Pravda.Ru, в черемше содержится множество витаминов. Например, речь идет о витамине К, который необходим для нормальной свертываемости крови. Бета-каротин является предшественником витамина А и требуется для нормальной работы иммунной системы, обновления кожи и слизистых, выработки антител. Также в черемше присутствуют лютеин и зеаксантин. Также черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых.

Помимо этого, в черемше содержатся витамины группы В, а также магний и калий. Врач отметила, что это растение обладает противовоспалительными и мочегонными свойствами.

Дикий чеснок, как отмечает врач, лучше употреблять вместе с мясными продуктами, он улучшает пищеварение и стимулирует выработку желудочного сока.

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