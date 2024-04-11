Почему женщинам сложнее похудеть и что с этим делать

Снизить вес зачастую непросто, но женщинам похудеть ещё труднее, чем мужчинам. Эндокринолог доктор Марсио Грибелер объясняет, почему это происходит и что с этим можно сделать.

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У женщин обычно больше жира и меньше мышц, чем у мужчин. Это влияет на скорость основного обмена веществ, то есть на то, сколько калорий организм сжигает во время отдыха. Эксперт объяснил, что дело в эволюционной адаптации: лишние килограммы могут пригодиться во время беременности.

Кроме того, мужчины и женщины имеют разную костную структуру и, как правило, откладывают жир в разных частях тела, причём у женщин отложение жира обычно более распространено. Это означает, что многим женщинам необходимо сбросить больше веса, чтобы увидеть такие же изменения в своей внешности.

Женщины подвержены множеству различных гормональных колебаний на протяжении всей своей жизни. Например, во время беременности они набирают вес и жировые отложения. Причём не всегда это проходит после родов.

Также женщины могу набрать вес во время менопаузы из-за потери гормонов и замедления обмена веществ. С возрастом мышечная масса также уменьшается, что ещё больше затрудняет поддержание веса в пременопаузе, не говоря уже о похудении.

Женщины нередко испытывают гормональный дисбаланс в разные периоды своей жизни, например, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), который затрудняет потерю веса и приводит к нарушениям менструального цикла. Также вызвать гормональные нарушения могут синдром Кушинга, болезнь Хашимото и гипотиреоз.

Марсио Грибелер отмечает, что снизить вес женщинам сложно, но возможно. Во-первых, нужно заниматься силовыми тренировками хотя бы два раза в неделю. Дело в том, что наращивание мышечной массы ускоряет метаболизм и помогает сжигать калории даже сидя или в состоянии покоя.

Во-вторых, нужно создать дефицит калорий. Мужчине для похудения обычно нужно около 1 500 калорий в день, а вт женщинам — примерно 1 200. Если женщины хотят сохранить потерю веса, в долгосрочной перспективе им нужно есть меньше, чем мужчинам.

И, наконец, нужно набраться терпения. Здоровая потеря веса обычно происходит постепенно. Лучше не прибегать к экстремальным диетам, поскольку после них, как правило, лишние килограммы возвращаются вновь.