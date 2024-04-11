Россиянам назвали два правила похода в туалет
Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два правила, которые нужно соблюдать при походе в туалет. Выпуск, в котором она озвучила эти рекомендации, доступен на платформе «Смотрим».
Врач подчеркнула, что во избежание запоров никогда не нужно терпеть позывы к опорожнению кишечника. Также она посоветовала выбирать правильное положения во время сидения на унитазе. Россиянам раскрыли, что колени в процессе дефекации должны быть выше бедра. Для этого рекомендуется использовать невысокие унитазы.
«Как бы смешно это ни казалось, но это относится именно к функциональному положению внутри всех органов и систем», — заключила Шаповаленко.
Lenta.ru: главные новости