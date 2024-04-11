Россиянам назвали два правила похода в туалет

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два правила, которые нужно соблюдать при походе в туалет. Выпуск, в котором она озвучила эти рекомендации, доступен на платформе «Смотрим».

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Врач подчеркнула, что во избежание запоров никогда не нужно терпеть позывы к опорожнению кишечника. Также она посоветовала выбирать правильное положения во время сидения на унитазе. Россиянам раскрыли, что колени в процессе дефекации должны быть выше бедра. Для этого рекомендуется использовать невысокие унитазы.