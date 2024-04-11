Врач оценил необходимость применения добавок и спортивного питания для любителей

Главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава Свердловской области Михаил Чулошников оценил необходимость применять специальные добавки и спортивное питание людям, которые тренируются на любительском уровне. Его слова приводит «Областная газета».

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Он отметил, что использование фармакологии необходимо только профессиональным спортсменам.

«Достаточно хорошего, правильного, рационального меню. Спортивное питание нужно атлетам в условиях интенсивных тренировок, длительной соревновательной сессии», — добавил врач.

Чулошников также сделал выбор между тренировками в помещении и на улице.