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Врач оценил необходимость применения добавок и спортивного питания для любителей

Главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава Свердловской области Михаил Чулошников оценил необходимость применять специальные добавки и спортивное питание людям, которые тренируются на любительском уровне. Его слова приводит «Областная газета».

Врач оценил необходимость применения добавок и спортивного питания для любителей
© Lenta.ru

Он отметил, что использование фармакологии необходимо только профессиональным спортсменам.

«Достаточно хорошего, правильного, рационального меню. Спортивное питание нужно атлетам в условиях интенсивных тренировок, длительной соревновательной сессии», — добавил врач.

Чулошников также сделал выбор между тренировками в помещении и на улице.

«Тренировка в зале не заменит тренировку на свежем воздухе. Здесь мы подключаем еще и закаливающие процедуры: нахождение на улице, прогулки, солнечные ванны, в теплое время года — водные процедуры», — добавил он.
ЗОЖ
Андрей Сахаров