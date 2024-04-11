Диетолог назвала неочевидную пользу дикого черемши для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила полезные свойства черемши — растения, также известного как медвежий лук, дикий чеснок.

Врач подтвердила, что черемша полезна для сосудов, улучшения капиллярного кровоснабжения. В этом растении высокий уровень аскорбиновой кислоты, витамина К, бета-каротина и других полезных веществ. Черемша обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами.

Однако есть и противопоказания. Черемшу нужно есть с осторожностью, или в зависимости от состояния придётся исключить полностью, людям со склонностью к образованию камней в почках, к гастритам, панкреатитам, колитам, язвам.