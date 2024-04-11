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Диетолог назвала неочевидную пользу дикого черемши для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила полезные свойства черемши — растения, также известного как медвежий лук, дикий чеснок.

Диетолог назвала неочевидную пользу дикого черемши для здоровья
© Ferra.ru

Врач подтвердила, что черемша полезна для сосудов, улучшения капиллярного кровоснабжения. В этом растении высокий уровень аскорбиновой кислоты, витамина К, бета-каротина и других полезных веществ. Черемша обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами.

Однако есть и противопоказания. Черемшу нужно есть с осторожностью, или в зависимости от состояния придётся исключить полностью, людям со склонностью к образованию камней в почках, к гастритам, панкреатитам, колитам, язвам.

«Много витамина К — для нормальной свёртываемости крови, чтобы не было кальцинатов в сосудах. Зелёный цвет — это бета-каротин, предшественник витамина А — для нормальной работы иммунной системы, выработки антител, обновления кожи и слизистых. В черемше есть лютеин и зеаксантин. Черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых», — рассказала врач.

ЗОЖ
Елена Соломатина