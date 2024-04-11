Названы виды рыб, которые улучшают здоровье

Южноафриканские ученые из университета Квазулу-Натал сообщили, что отказ от красного мяса в пользу сельди, сардин и анчоусов будет ежегодно спасать до 750 тысяч жизней. Их употребление улучшит здоровье и сократит распространенность инвалидности из-за болезней, которые связаны с питанием.

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Такая диета особенно полезна для стран с низким и средним уровнем дохода, где стоимость данной рыбы низкая и где высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи отметили, что в 2019 году около 70% людей, в рационе которых было красное или переработанное мясо, умерли от неинфекционных заболеваний. Из них 44% имели ишемическую болезнь сердца, инсульт, диабет и рак кишечника.

В морской рыбе содержатся длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (DHA и EPA), кальций и витамин B12. Ее употребление предотвратит ишемическую болезнь сердца. Проведя анализ, эксперты пришли к выводу, что благодаря сельди и сардинам человечество будет жить дольше на 7-15 миллионов лет, пишет журнал Sustanability.