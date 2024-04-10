Врач назвала факторы, которые влияют на продолжительность жизни

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что только совокупность факторов повлияет на продолжительность жизни, а правильное питание — это лишь один из таких факторов.

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«Отчасти это генетика, но также и образ жизни во всех его аспектах: питание, окружающая среда, наличие физической нагрузки, достаточный сон, управление стрессом, принятие себя и своего возраста, помощь близким, общение с ними и, как следствие, желание жить и быть полезным ещё кому-то», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, предпочтение нужно отдавать натуральной пище с щадящей обработкой. Желательно избегать рафинированных продуктов.

Также рекомендуется пить чистую негазированную воду.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» дала советы по употреблению шоколада.