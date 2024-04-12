Врачи назвали вредным популярный вид завтрака

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали вредным популярный вид завтрака. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они призвали россиян отказаться от употребления овсянки быстрого приготовления. Выпуски передачи доступен на сайте телеканала.

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Малышева заявила, что овсянка быстрого приготовления не является полезной. По ее словам, в такой каше, в отличие обычной, отсутствует клетчатка, которая помогает выводить из организма канцерогены, холестерин и токсичные вещества.

Гандельман добавил, что в овсянке быстрого приготовления много углеводов.

«Что делают углеводы? Они бомбардируют сосудистую стенку, делают в ней дырочки, куда заходят жир и холестерин. Так образуется бляшка, а это дорога к инфаркту, инсульту», — объяснил кардиолог.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» предупредили россиян о распространенной привычке, которая может привести к развитию деменции. Врачи рассказали, что риск старческого слабоумия повышает поздний ужин.