Опровергнут популярный миф о вреде «запретных» при похудении продуктов

Врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт бренда XFIT Екатерина Стрельникова в беседе с «Лентой.ру» опровергла популярный миф о вреде «запретных» продуктов при похудении.

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Речь идет о фруктах, кисломолочной и цельнозерновой продукции. По словам медика, многие люди ошибочно считают их вредными для фигуры. Например, во фруктах, от которых обычно отказываются на время диеты, содержатся витамины, микроэлементы, антиоксиданты и клетчатка.

При этом при выборе кисломолочных продуктов Стрельникова посоветовала обращать внимание на степень их обработки.

«Сырки или покупные десерты на основе молока или творога, а также йогурты с джемами действительно не позволят вам создать красивую фигуру при регулярном или частом употреблении, — отметила врач. — Отдельно стоит упомянуть обезжиренные молочные продукты, которые традиционно считаются полезными. Во-первых, при низком проценте жира из молочных продуктов плохо усваиваются витамины и микроэлементы. Во-вторых, велика вероятность того, что данный продукт содержит большое количество сахара».

Что касается цельнозерновой продукции, то многие худеющие исключают ее из-за большого содержания углеводов. Однако специалист заявила, что в данном случае необходимо включить в рацион гречку, перловку, цельную пшеницу, чечевицу, цветной рис и макаронные изделия твердых сортов. Стрельникова пояснила, что упомянутые продукты содержат медленные углеводы и совершенно безопасны для фигуры.

В марте российский мастер-тренер бренда XFIT Илья Франк назвал подходящую еду перед тренировкой. Так, эксперт посоветовал исключить прием пищи перед самой физической активностью в зале. В то же время специалист порекомендовал не заниматься с ощущением голода, поскольку это может поспособствовать проблемам с пищеварением.