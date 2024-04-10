Диетолог посоветовала пить сок квашеной капусты при похмелье

Употреблять обезболивающие препараты после интоксикации не рекомендуется. Это может навредить печени, предупредила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Нурия Дианова.

«Если это не маринованные огурчики из магазина, а своё, домашнее, это классно при похмельном синдроме. Щелочной баланс меняется, происходит восполнение водой, электролитные истории, снижается головная боль, и человеку становится легче. Это самая быстрая и доступная помощь. Сок из квашеной капусты — номер один при похмелье. Это лучше, чем когда люди пьют какой-то парацетамол, потому что нельзя при похмельном синдроме добавлять жёсткие обезболивающие, особенно парацетамол и анальгин. Печени и так плохо, а вы ещё и добиваете её лекарствами».

Ранее диетолог заявила, что запоров в СССР было мало. Жители Советского Союза «хорошо» питались и много двигались. Гиподинамия, отсутствие ферментированной пищи в рационе, избыточное потребление рафинированных продуктов приводят к воспалению толстой кишки, отметила Дианова.