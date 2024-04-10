Эксперты объяснили, о чем говорит привычка лежать на полу

Возможно, вы занимаетесь йогой, сами того не подозревая. «Поза трупа», больше известная в оригинальном звучании как «шавасана», как раз подразумевает простое лежание с руками, вытянутыми вдоль тела. Так что, скорее всего, вы чувствуете острую потребность в релаксе.

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«Я думаю, взрослые находят это положение успокаивающим, потому что оно приносит им те же преимущества, что и более целенаправленная практика», — рассказал преподаватель йоги Брандта Пассалакуа в беседе с Bustle.

Кроме того, положение лежа на спине может облегчать боль и напряжение в мышцах.

При этом эксперт отметил, что возможность ощущать телом твердый пол дарит чувство стабильности и безопасности, вы снова обретаете ощущение присутствия надежной опоры, «земли под ногами».

«Это может успокоить разум и уменьшить стресс, поэтому мысль о том, чтобы полежать на полу, может быть столь соблазнительной», — добавил тренер.

По словам терапевта Джанет Байрамян, лежание на полу действительно может благотворно влиять на состояние центральной нервной системы. Момент безмятежности позволяет нормализовать дыхание, и по мере того, как активизируется парасимпатическая нервная система, уровень гормонов стресса снижается, как и частота сердечных сокращений. Вот почему «заземлиться», полежав на полу, подсознательно хочется тем, кто часто испытывает тревогу.