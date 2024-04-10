Каждый третий россиянин готовит свой организм к путешествию

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА провели опрос и узнали, как россияне повышают сопротивляемость типичным болезням, с которыми можно столкнуться на отдыхе, энтеровирусным, ротовирусным и прочим инфекциями. Врач медицинской компании СберЗдоровье дала рекомендации по подготовке организма к путешествию, основанные на принципах доказательной медицины.

По данным опроса, 35% россиян отметили, что не болеют на отдыхе. Почти четверть всех респондентов (24%) опасаются заразиться в путешествии кишечной палочкой, 17% – вирусом от насекомых, еще столько же (17%) – от немытых овощей и фруктов. ОРВИ вызывают опасение только у 7% опрошенных.

При этом 17% респондентов отметили, что начинают заранее готовить свой иммунитет к поездке, чтобы избежать различных неприятностей со здоровьем. 7% участников опроса делают это, чтобы лучше переносить акклиматизацию и смену часовых поясов, еще столько же (7%) – чтобы уберечься от кишечных инфекций, 5% – чтобы не простудиться в дороге. Никак не укрепляют свой иммунитет перед путешествием 64%.

27% считают, что хороший сон – лучшая подготовка иммунитета к дальней поездке, 15% заранее пересматривают режим питания и снижают нагрузки на организм, 17% пьют витамины и минеральные комплексы для иммунитета. 41% не предпринимают никаких конкретных действий.

Среди витаминов и микроэлементов для укрепления иммунитета перед поездкой чаще всего принимают антиоксидантные витамины А, Е, С, а также B, D и аминокислоты, необходимые для функционирования иммунных клеток – их назвали 21% опрошенных. 15% пьют мультивитамины, 8% предпочитают простую аскорбинку. 56% не принимают витамины перед путешествием.

Рост спроса на антиоксидантные витамины и аминокислоты подтверждают данные аналитики продаж СБЕР ЕАПТЕКИ в штуках по сети. Объем продаж в 2023 году вырос на 20%, по сравнению с 2022, среднемесячный прирост в 2023 к 2022 году составил 25%. При этом существенное увеличение спроса в 2023 году фиксируется со второй половины лета, то есть в разгар туристического сезона, и сохранятся до конца года включительно. В январе и феврале 2024 года увеличение спроса на данную группу средств составило 16,5% к аналогичным месяцам прошлого года.

Россияне рассказали, как принимают витамины. 17% опрошенных стараются делать это по назначению врача. 3% – строго по предписанию, 14% – по собственному усмотрению. 66% не пьют витамины совсем.

О том, что позаботиться перед поездкой необходимо не только о своем здоровьем, но и о здоровье ребенка считают важным почти треть (29%) респондентов, из них 26% заранее дают детям мультивитамины и пробиотики, а 3% – иммуномодулирующие препараты. 71% не считает нужным специально готовить иммунитет ребенка к путешествию.

Анастасия Стольная, врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье: «Недостаток сна действительно может снизить сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Однако, чтобы укрепить иммунную систему, сну необходимо уделять достаточное количество времени каждый день – план «выспаться» только в какой-то определенный период не сработает. Так, например, взрослым нужно спать по 7-8 часов в сутки. Стоит отметить, что сон дольше положенного времени может приводить к бессоннице.

Принимать витаминно-минеральные комплексы следует только по назначению врача, чтобы избежать передозировки. Например, витамин С вполне можно получить в достаточном количестве из продуктов питания, поэтому его приём в виде добавок обычно не рекомендуется, так как высокие дозы могут вызвать побочные эффекты, среди которых образование камней в почках. Чтобы понять, стоит ли принимать какие-либо витамины перед поездкой — проконсультируйтесь со специалистом, это можно сделать не только на очном приеме, но и с помощью онлайн-сервисов.

В соответствии с принципами доказательной медицины профилактика инфекционных заболеваний делится на специфическую и неспецифическую. К первой группе относится вакцинация – она направлена на выработку антител против инфекционных агентов, что снижает риск осложнений или помогает предотвратить заболевание. Например, в сезон простуды важную роль играет профилактика заражения вирусом гриппа. Стоит отметить, что прививаться перед поездкой особенно важно группам повышенного риска осложнений: пожилым людям старше 65 лет, беременным женщинам, детям до 3-х лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания.

Меры неспецифической профилактики – соблюдение правил личной гигиены: мытье рук, использование средств индивидуальной защиты, промывание слизистых полости носа и глаз, а также избегание касаний лица руками. Имеют значение и продукты питания: они должны быть свежими и предпочтительно в заводской упаковке. Мытье овощей и фруктов в незнакомых странах рекомендуется проводить бутилированной водой.

Чтобы снизить риск заражения энтеровирусными инфекциями, необходимо избегать загрязненных водоемов и купаться только в официально разрешенных местах. Также существует прививка от ротавирусной инфекции, предназначенная для детей в возрасте от 6 до 32 недель жизни — график введения препарата обсуждается с педиатром в индивидуальном порядке».

Опрос показал, что 53% респондентов придерживаются базовых правил гигиены в поездке, 17% с осторожностью выбирают места для отдыха и не отправляются туда, где выявлена эпидемия. 15% не купаются в неположенных местах. 9% внимательно следят за питанием в поездке и не покупают уличную еду. Оставшиеся 6% избегают многолюдные пляжи и переполненные туристические маршруты.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 14 по 21 марта 2024 года, среди опрошенных – 59% мужчин и 41% женщин.