Физиотерапевт дал советы удаленно работающим людям

Советы удаленно работающим людям дал в беседе с «Мослентой» эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко.

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«Исследования ВОЗ показали, что удаленная работа способна негативно влиять на организм и психику. Это проявляется в депрессивных состояниях, выгорании, увеличении количества вредных привычек, повышении веса, проблемах с суставами и опорно-двигательным аппаратом, перенапряжении глаз», — сказал врач и отметил, что таких разрушительных последствий можно избежать, выполняя несколько рекомендаций.

В первую очередь физиотерапевт напомнил, что важно уделять внимание двигательной активности. При работе из дома появляется ограниченность в движении. Малоподвижный образ жизни приводит к атрофическим изменениям в мышцах и костях, проблемам с позвоночником и шейным отделом, а также застою жидкостей в организме и нарушению обмена веществ.

По словам Бондаренко, одна из главных жидкостей в нашем организме — лимфатическая. Она отвечает за выведение токсинов, убивает болезнетворные бактерии и в целом отвечает за иммунную систему организма. Если не активизировать лимфу через повседневную активность, прогулки, простую зарядку, в некоторых участках организма будет образовываться застой, в котором начнут скапливаться болезнетворные бактерии и микробы. Это будет приводить к снижению иммунитету и ухудшению здоровья.

"Закончив работу, мы обычно не встаем из-за компьютера, а продолжаем серфить в интернете или листать ленту социальных сетей на телефоне. Не стоит так поступать, если нет желания получить негативные последствия для мышц, суставов и костей. Сделайте разминку, просто потянитесь и подвигайте всеми частями тела, рекомендовал специалист. Обязательно добавляйте тренировки в течение дня. Для этого не обязательно идти в спортзал, поскольку есть много упражнений в свободном доступе в интернете. Кроме того, можно танцевать, заниматься йогой, пилатесом и другими видами активностей".

Не стоит забывать и про прогулки, поскольку человеческий организм не привык постоянно находиться в сухом и замкнутом помещении. Для легких естественно дышать довольно влажным воздухом (примерно 40 процентов влажности и выше). Но у многих в квартирах довольно сухо, а выходя на улицу на прогулки, мы восполняем нехватку влажного воздуха, насыщая свои легкие, создавая им комфортную атмосферу. Кроме этого, прогулки помогают сохранять двигательную активность, если сделать их ежедневной привычкой. Хотя бы полчаса в день на свежем воздухе помогут насытить кровь кислородом, улучшить мыслительные процессы, дать мышцам нагрузку и переключиться с рабочих процессов, что уменьшит риск выгорания.

Очень важный фактор для обеспечения здоровья при удаленной работе — создавать микроклимат дома. Необходимо обеспечить довольно влажный и свежий воздух в квартире, которым дышать будет легче и комфортнее. Для создания подходящего микроклимата помогут рециркулятор, который обезвреживает воздух, мойка воздуха, избавляющая его от пыли, и увлажнитель, позволяющий увеличить влажность и обеспечить комфортные условия функционирования нашим легким.

И, конечно, необходима влажная уборка, напомнил эксперт. Регулярно убирайте пыль в своем доме, поскольку если она оседает, то попадает в организм, а с ней в легкие проникают также болезнетворные бактерии и микробы. Всего несколько минут в день помогут сделать жилье безопасным и комфортным для работы.

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