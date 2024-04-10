Диетолог объяснила, почему в СССР люди не имели проблем с кишечником

Жители Советского Союза «хорошо» питались и много двигались. Гиподинамия, отсутствие ферментированной пищи в рационе, избыточное потребление рафинированных продуктов приводят к воспалению толстой кишки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила Нурия Дианова.

«Есть такое заболевание — дивертикулёз кишечника, это такие бусинки внутри кишечника, выпячивания. Они приводят к перфорации и попаданию на хирургический стол. Заболевание это растёт. 20 лет назад оно было характерно только людям пожилого возраста, когда тебе 60+. В советское время мы много двигались, питались хорошо, сытно, но запоров в СССР было мало. Мы по-другому питались, не было рафинированной пищи, фастфуда. В России мы мало двигаемся, у нас много рафинированной пищи. Мало употребляем ферментированных продуктов как одного из видов клетчатки с полезным потенциалом. В моей личной практике самая ранняя диагностика, кому я ставила этот диагноз — это в районе 40 лет, то есть заболевание это помолодело».

Ранее диетолог призвала пить кефир не менее чем за полтора часа до сна. Рекомендация касается и других кисломолочных продуктов, рассказала Дианова.