Можно ли ложиться спать с мокрой головой

Эксперты предупреждают: отправиться в постель сразу после душа — плохая идея! Привычка ложиться спать с влажными волосами чревата всевозможными проблемами с кожей головы, волосами и даже дыханием.

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Проблема в том, что бактерии и микробы процветают в теплой, влажной среде — такой, как невысушенные волосы. С волос бактерии попадают на постельное белье, рассказала Allure дерматолог Ноэль Шербер.

По словам эксперта, самой распространенной проблемой у тех, кто спит с мокрой головой, становится размножение грибов Malassezia — эти типичные представители кожной микрофлоры в особо благоприятных для размножения условиях могут вызвать шелушение, которое часто путают с перхотью, и даже отрубевидный лишай. Специалисты не исключают развития бактериального фолликулита.

Также следует учитывать, что при намокании волосы теряют свою эластичность, набухают и становятся более хрупкими. По этой причине эксперты предостерегают не только от сна с недосушенной головой, но и от расчесывания сырых прядей.