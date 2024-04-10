В каких случаях шашлык опасен для здоровья

Шашлык может быть как полезным, так и вредным и даже опасным для здоровья. Во многом это связано с умением правильно его готовить, отмечают эксперты. Особенную угрозу представляет недожаренный шашлык – в нем могут содержаться опасные микроорганизмы и паразиты, выяснила Общественная Служба Новостей.

© Газета.Ru

Не до конца приготовленное мясо может стать причиной серьезного отравления и дисбактериоза. Специалисты призывают держать мясо на углях строго положенное время даже в случае, если кажется, что оно готово, а также напоминают, что свинина готовится дольше говядины или баранины.

Что касается мнения о появлении в пережаренном шашлыке канцерогенов, то доказано, что получить их в избытке и нанести вред организму можно лишь в случае, если съесть тонну шашлыка. В обычных порциях, по словам экспертов, они содержатся в таких малых количествах, что опасаться пережаривания мяса не стоит.

Отмечается, что суточная норма потребления шашлыка – не более 200 г. Причем от этого блюда лучше отказаться детям и беременным женщинам.

Напомним, врачи предупреждают, что шашлык – это одно из блюд, которым нельзя закусывать спиртные напитки, так как это чревато алкогольным гепатитом или панкреатитом.

Москвичам ранее назвали актуальные цены на шашлык.