Перечислены бесполезные спортивные добавки

Британский диетолог-нутрициолог Роб Хобсон рассказал изданию Daily Mail, что употребление протеиновых коктейлей и креатина действительно может повысить эффективность тренировки. Однако польза предтренировочных энергетических добавок и различных «жиросжигающих» капсул крайне сомнительна.

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По словам диетолога, протеиновые коктейли на порошковой основе могут стать хорошим подспорьем для людей, которые не получают достаточно белка с пищей. Их употребление способствует росту мышц и повышает эффективность тренировки. Врач объяснил, что белок можно естественным образом получать из мяса, яиц, орехов и рыбы. Однако иногда на приготовление полноценной пищи может не хватать времени.

Другим элементом спортивного питания, повышающим результативность тренировок, выступает креатин. Это аминокислота (в виде добавки), позволяющая получить необходимое количество белка для роста мышц и восстановления после нагрузок.

К добавкам с сомнительной пользой Хобсон относит предтренировочные энергетические комплексы и «жиросжигающие» биологически активные добавки (БАД). По мнению специалиста, для обычного посетителя тренажерного зала банана и кофе перед тренировкой будет достаточно для получения энергетического «тонуса».

Хобсон также отметил, что БАДы, позиционирующиеся производителями как средства для ускорения жиросжигания, на самом деле не обладают такими свойствами. Распространенные ингредиенты в их составе включают кофеин, зеленый чай, кетоны малины и конъюгированную линоленовую кислоту (CLA) — жирную кислоту, которая, как было обнаружено, оказывает некоторое умеренное влияние на потерю веса. Тем не менее, эффективность самих добавок научно не доказана.