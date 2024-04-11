Врачи не успевают рассказать за 12-15 минут приема пациенту о важности вакцинации

Врачи не успевают рассказать за отведенные 12-15 минут приема пациенту о важности вакцинации, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова. Также часть населения полностью отвергает важность вакцинации.

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"Прием в 12-15 минут, безусловно, не способствует тому, чтобы за это время врач успевал рассказать еще и о таком важном компоненте нашей повседневной работы, как вакцинация. Поэтому, безусловно, есть еще необходимость решения каких-то организационных моментов", - сказала она во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной актуальным вопросам иммунопрофилактики.

По словам сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова, часть населения полностью отвергает необходимость вакцинации, поэтому необходимо информировать о важности иммунизации не только через врачей, но и с помощью телевидения и других СМИ. Кроме того, происходят случаи отказа от вакцинации в роддомах, специалисты не дорабатывают этот вопрос с будущими мамами, во многих регионах есть серьезные кадровые проблемы, поэтому информацию о необходимости вакцинации просто некому подавать, отметил он.

Как рассказала Намазова-Баранова, все необходимые и проверенные материалы доступны в медицинских организациях педиатрического профиля, они рассылаются в поликлиники и роддома для транслирования на информационных экранах. Кроме того, профессиональное сообщество участвует в съемках образовательных игровых фильмов для разъяснения вопросов, в том числе связанных и с важностью иммунизации.

В основу информационной кампании закладывается образовательный процесс, поэтому на первом месте стоит обучение врача, он должен владеть полной информацией о вакцинах, особенностях их применения и последствиях отказа от нее, сказал Власов, отметив, что количество "клинических часов, в том числе в инфекционной сфере, для врачей уменьшилось".

Необходимо, чтобы врачи обладали достаточными знаниями для того, чтобы предоставить достоверную и полную информацию о вакцинации пациентам, добавила Намазова-Баранова.