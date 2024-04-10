По словам врача-диетолога Ирины Бородиной, есть четыре категории людей, которым противопоказаны яйца.

Врач-диетолог Ирина Бородина назвала яйца одними из самых полезных продуктов. Однако при их употреблении важно помнить о границах потребления, подчеркнула врач в разговоре с «74.ru».

Более того, Бородина рассказала, что некоторым людям лучше вовсе отказаться от этого продукта. Например, яйца противопоказаны аллергикам, поскольку яичный белок считается одним из самых сильных аллергенов. Он может привести к отекам Квинке, анафилактическому шоку и кожным реакциями. В таких случаях яйца противопоказаны.

Также ограничить потребление яиц стоит людям с повышенным уровнем холестерина, с диагностированным панкреатитом, при заболеваниях печени и желчного пузыря.

«Желток может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни», - рассказала Бородина.

С осторожностью к употреблению яиц стоит относиться людям с сердечно-сосудистыми болезнями, подытожила врач.

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