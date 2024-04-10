Без каких упражнений не обойтись при сидячей работе

Сидячий образ жизни — враг здоровья. Особенно от такой нагрузки страдают шея, спина и тазобедренная область. Минимизировать вред от многочасового сидения за компьютером можно правильными тренировками.

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Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила три упражнения, которые обязательно надо делать, если у вас сидячая работа.

Лучшие упражнения при сидячей работе

Упражнение для шеи. Шея — это первое, с чем нужно работать офисным сотрудникам. Самое простое упражнение: плавно повернуть шею сначала на один бок, затем поднять и опустить плечи, потом сделать то же самое в другую сторону. Также можно аккуратно повращать шеей, выполнить повороты головы влево и вправо. Упражнение для спины. Для этого можно даже не вставать со стула — просто поделать скручивания. Либо встать, наклониться вниз и, расслабив руки, повисеть так 30 секунд. Упражнение на таз. Самый простой вариант — приседания. Достаточно будет 15–20 повторений. Если вам сложно делать их из-за проблем с коленями, можете выполнить вращения таза по часовой стрелке и против.

Как избавиться от болей в пояснице при сидячей работе

Боли в пояснице для офисных сотрудников — частая проблема, хоть их работа и не связана с физическим трудом.

Забыть про неё можно, если соблюдать меры профилактики: - купить подходящее кресло — правильной глубины, с поясничной поддержкой и механизмом качания; - делать перерывы на разминку: достаточно раз в полчаса-час пройтись по комнате, повращать плечами, потянуться вверх; - укреплять пресс: мышцы пресса помогают держать спину правильно.

Можно задействовать коврики-аппликаторы, массаж, йогу. Но для этого нужна предварительная консультация специалиста.

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