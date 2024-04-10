Боли, перегруз позвоночника и остеохондроз: как размер груди влияет на здоровье спины

Большая грудь традиционно считается привлекательной. Обладательницы маленькой груди мечтают увеличить бюст, не осознавая, что большие размеры — это не так уж удобно.

© Вечерняя Москва

Как размер бюста влияет на здоровье, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург, врач высшей категории сети клиник «Семейная» Елена Пономарева.

Боль в спине и шее

Чаще всего девушки с пышным бюстом жалуются на боли в спине и шее, боль между лопаток, иногда даже на давящие боли в области ребер. Из-за сильного перегруза позвоночника может наблюдаться искривление осанки. Мышцы и связки находятся в постоянном напряжении — это со временем начинает проявляться и доставлять физический дискомфорт.

Кроме того, остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника, а также искривление позвоночника чаще бывают у обладательниц большой груди. Бывают также и яркие асимметрии по объему, а когда грудь более третьего или четвертого размера, то эта разница негативно влияет и на спину.

Трудности с подбором белья

Обладательницам таких форм бывает очень непросто подобрать подходящее белье, а ведь его подбор — это важная составляющая здоровой груди. Постоянные натирания и высыпания из-за неправильно подобранного белья приводят к хроническим дерматологическим проблемам с присоединением бактериальной и грибковой флоры. Девушки запасаются влажными и сухими салфеткам в летний период, поскольку зона под грудью потеет, и это видно на одежде.

Плохой сон

Еще один факт о большой груди — некачественный сон, потому что невозможно спать на животе, что заставляет ворочаться и просыпаться.

Что касается спорта, то очень сложно заниматься физической активностью в полную силу. Многие упражнения становятся труднодоступными для женщин — например, прыжки и бег.

Эстетически грудь большого размера становится не очень привлекательной, так как под массой растягивается кожа, появляются растяжки, увеличиваются в диаметре ареолы, появляется асимметрия, кожа, подвергающаяся постоянному трению, теряет чувствительность, а на плечах присутствуют заломы от белья.

Существует очень много причин, по которым обладательницы пышного бюста хотели бы уменьшить его хирургически. Такая операция называется редукционной маммопластикой и пользуется огромным спросом, так как решает несколько проблем сразу.

Поэтому врачи сходятся во мнении, что грудь, которая доставляет сильный дискомфорт, однозначно стоит уменьшить. Если у вас из-за нее присутствуют боли в спине и шее, то не стоит откладывать операцию.