Чем опасны марафоны похудения

С приходом весны многие люди начинают задумываться о подготовке своего тела к лету. Нередко их внимание приковывают различные марафоны похудения. О плюсах и минусах данного способа привести себя в форму рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-диетолог Марина Макиша.

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«Даже если человек похудеет на марафоне, то потом все равно не сможет сохранить результат. Потому что его этому просто не научили. Соответственно, за несколько таких марафонов у человека формируется негативный опыт, который очень демотивирует», – отмечает диетолог.

Марафон похудения – это одноразовый инструмент, отмечает специалист. Если человек не получает никакого понимания, как создать план питания самостоятельно, а просто следует режиму, созданному нутрицологом, то это неизбежно приведет к последующему набору веса.

Хороший марафон должен обучать, убеждена Марина Макиша. Если курс учит, как правильно формировать свой план питания, различать белки и углеводы, то от него будет польза.

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