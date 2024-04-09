Психиатр-нарколог: аллергикам необходимо отказаться от курения

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин дал несколько важных советов аллергикам в сезон поллиноза. Некоторые действия могут усугубить аллергию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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По словам специалиста, страдающим аллергией людям следует отказаться от курения. Оно не только усугубляет симптомы, но и может вызвать приступ с удушьем. От алкоголя весной тоже следует отказаться, так как продукты брожения усугубляют состояние болезни. Весной следует чаще проводить в комнатах влажную уборку, тщательно мыть руки и лицо после улицы, а также лишний раз не покидать помещение.

Пыльцевые бури на территории Москвы и Московской области ожидаются уже в этом месяце. Специалисты рекомендуют аллергикам отслеживать движение пыльцы по специальным картам. На улице аллергикам рекомендуют надевать маску и очки.