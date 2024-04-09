Сколько раз в день нужно питаться, чтобы быть здоровым

Влияние различных факторов на состояние сосудов, правильное питание для поддержания их здоровья и эластичности, а также вопрос о воздействии голодания на организм объяснила в беседе с Pravda.Ru системный семейный психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина.

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Один из ключевых факторов, негативно влияющих на сосуды, – курение, которое нарушает их функционирование и эластичность. Также значительное негативное воздействие на сосуды оказывает инсулин, чрезмерное выделение которого при приеме пищи может привести к серьезным нарушениям.

По мнению Никитиной, важным правилом при инсулинорезистентности является уменьшение частоты приема пищи, или, проще говоря, «чем реже едите, тем лучше для здоровья сосудов».

Говоря о диетах, эксперт напоминает, что голодание может быть вредным для организма, особенно если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому выбор диеты следует точно обсуждать с врачом.

В целом же, рациональное питание включает в себя сокращение потребления красного мяса и предпочтение легкой пищи, такой как птица, рыба, и яйца, что поможет поддерживать здоровье сосудов и контролировать уровень холестерина.

Важно также помнить о временных интервалах между приемом пищи – перерывы не менее четырех часов рекомендуются для нормального функционирования организма, а частые перекусы могут привести к нежелательным последствиям, включая увеличение уровня сахара в крови.

Кроме того, важно пить достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Рекомендуется пить воду в течение дня маленькими глотками, а фрукты лучше употреблять за некоторое время до еды, чтобы избежать брожения.

Из напитков, содержащих витамин С, полезно употреблять напитки на основе цитрусовых без добавления сахара. Сам же сахар наносить вред сосудам, поэтому его следует минимизировать или полностью исключить из рациона.

Также и соль следует употреблять с умом, поскольку ее избыток может негативно сказаться на водно-щелочном балансе организма, заключила эксперт.

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