Что произойдет, если отказаться от сахара на неделю

Если на неделю отказаться от сахара, в организме могут произойти позитивные изменения. Во-первых, вы будете выглядеть немного моложе, ведь молекулы сахара отрицательно воздействуют на коллаген и эластин, необходимые коже, чтобы выглядеть свежо. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова пишет в своем Telegram-канале.

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Также понижение уровня сахара приводит к уменьшению выделения инсулина, следовательно, помогает уменьшать хроническое воспаление, связанное со старением.

Во-вторых, можно похудеть, ведь в сахаре много калорий, плюс он вызывает привыкание, не посылает мозгу сигналы о насыщении, а напротив пробуждает аппетит. Если заменить сладкие продукты овощами и фруктами, это поможет наладить гормональный фон и быстрее насыщаться.

В-третьих, при отказе от сахара хотя бы на неделю человек становится счастливее, ведь употребление сахара повышает риск депрессии. Это связано с хроническим воспалением, влияющем на функции мозга. При отказе от сахара можно обрести ясность мыслей и почувствовать себя отдохнувшим.