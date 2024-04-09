Чем заменить кефир перед сном

Лучший способ утолить вечерний голод – заменить стакан кефира на тарелку супа. Это также поможет в похудении, сообщает «360».

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По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, благодаря воде суп имеет большой объем, который наполнит желудок и сделает вас сытым на длительное время. Даже через два-три часа после съеденного супа еще не будет чувства голода.

Специалист отметила, что благодаря супу человек не ляжет спать голодным и не попытается отвлечься на очередной прием пищи. Пищевая система также не будет перегружена, а сон в таком случае окажется более здоровым.

По калорийности кефир и суп примерно одинаковые. При этом, как подчеркивает Чехонина, после съеденной тарелки супа возникает ощущение полного приема пищи, после кефира такое может быть далеко не всегда, говорится на портале здоровое-питание.рф.

Ранее стало известно, при каких болезнях опасно есть суп на наваристом бульоне. Людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется употреблять такое блюдо.