Какой сорт сыра самый полезный

Моцарелла является наиболее полезным сортом сыра, убежден кардиолог Ченг-Хан Чен. Его мнение приводит New York Post.

Чен отметил, что большинство сортов сыра негативно влияют на здоровье сердца и сосудов, так как в них содержится слишком много насыщенных жиров и натрия. Между тем в моцарелле этих веществ намного меньше, говорит врач, что делает этот сорт более полезным для работы сердечно-сосудистой системы.

По словам Чена, моцарелла имеет и другие преимущества для здоровья. Как и в других молочных продуктах, в этом сыре много белка и кальция, поэтому он полезен для мышц и костей. Кроме того, кардиолог назвал моцареллу хорошим источником пробиотиков, необходимых для нормальной работы кишечника и иммунитета.

Наиболее вредным для сердца Чен считает так называемый американский сыр из-за его высокой жирности. Врач уточнил, что предупреждение о вероятном риске не означает, что такой сыр нельзя есть. Чтобы избежать негативных последствий, он посоветовал есть этот продукт небольшими порциями и не каждый день.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Губарева предупредила, что некоторые полезные продукты могут навредить фигуре. По ее словам, семечки, авокадо и орехи из-за высокого содержания жиров провоцируют появление лишних килограммов.