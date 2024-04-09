Врач призвала отказаться от диет весной

Врач-диетолог Маргарита Королева призвала отказаться от диет весной. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, потребности организма в этот период кратно увеличиваются. Она отметила, что весной питание должно быть разнообразным.

«Должны быть источники белка, как животного, так и растительного происхождения. Должны быть источники углеводов, как простых, так и сложных», — сказала она.

Также диетолог посоветовала употреблять полезные жиры, содержащие витамины А и Е, которые необходимы для поддержания иммунитета.

Ранее диетолог, врач превентивной медицины Дмитрий Семирядов перечислил роковые ошибки худеющих. По словам Семирядова, у человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса. Он подчеркнул, что ошибкой будет худеть без учета этих факторов.