Пять простых продуктов в холодильнике, которые помогут убрать живот

Чтобы лишний жир уходил с проблемных зон, в том числе с живота, важно питаться сбалансированно. Убирая из рациона все подряд, не стоит рассчитывать на долгосрочный результат похудения.

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Врач Екатерина Волкова в своем Telegram-канале перечислила продукты, которые точно стоит включить в меню - особенно тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Такая еда даст организму необходимые витамины и микроэлементы. При этом вес будет уходить, а талия становиться тоньше.

Йогурт - легкий, питательный и полезный вариант. Но врач уточнила - выбирать стоит продукт без добавок. Тот, что "со вкусом", содержит сахар.

"Лучше дополнительно добавить в йогурт ягоды, фрукты или орешки. Так будет сытнее и полезнее", - добавила Екатерина Волкова.

Второй важный продукт в холодильнике при похудении - мясо. Тут, по словам врача, четыре оптимальных варианта - говядина, курица, индейка, крольчатина. Выбирайте то, что больше нравится.

"Все оно относятся к нежирным сортам мяса. При правильном приготовлении и с использованием специй получится вкусно и сочно", - пояснила врач.

Другие белковые продукты в холодильнике - яйца и творог.

"Белковый компонент важен для построения мышц, сосудов, гормонов и внутренних органов", - уточнила врач.

Также специалист посоветовала есть консервированный горошек (как вариант - кукурузу), но без сахара в составе. Чаще всего производители указывают на баночке, что продукт "без сахара".

Среди других продуктов, которые также помогают сбросить лишнее при умеренном потреблении - фрукты и овощи, макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки (для тостов по утрам, например), геркулес долгой варки, специи.

Также врач отметила, что не стоит лишать себя такого гарнира как картофель. Продукт можно варить, парить, запекать или жарить на небольшом количестве масла, заключила врач.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич предупредила, что полный отказ от ряда продуктов усугубляет стресс, который является одним из главных провокаторов заболеваний сердца и сосудов.