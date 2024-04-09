Врачи предупредили о малоизвестном связанном с сексом риске

Каждый 12-й человек, попадающий в больницу с кровоизлиянием в мозг, сообщил, что головная боль началась во время секса. Об этом малоизвестном риске, связанном с половым актом, предупредил врач-терапевт, специалист комплексного медицинского обслуживания из Южной Дакоты (США) Хафез Мохаммад Аммар Абдулла, пишет Daily Mail.

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Врач уточнил, что вероятность получить кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт во время секса выше у людей, чьи сосуды ослаблены различными заболеваниями, например, патологиями сердца. Во время полового акта у человека повышается давление, это приводит к разрыву кровеносных сосудов и кровоизлиянию, объяснил врач.

Аммар Абдула отметил, что подобное состояние можно легко не заметить. В качестве примера он привел свою 61-летнюю пациентку, которая почувствовала сильную головную боль во время секса, но пришла в больницу лишь спустя время, когда стала терять зрение. Врач добавил, что женщина выздоровела без каких-либо осложнений. Однако, по его словам, подобное состояние могло привести и к летальному исходу.

Чтобы исключить инсульт, специалист посоветовал пройти обследование, если во время секса появляется сильная головная боль, которая продолжается не менее 24 часов. При этом он отметил, что наличие этого симптома необязательно указывает на инсульт или наличие других опасных состояний. В некоторых случаях головные боли, связанные с сексуальной активностью, появляются без каких-либо патологий, говорит Аммар Абдула. Такое состояние называют коитальной цефалгией, приступы устраняют с помощью обезболивающих препаратов или отказа от близости.

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