Стало известно, какой спорт поможет избежать диабета

Для профилактики сахарного диабета следует периодически проходить профосмотры и диспансеризацию, заявила эндокринолог Оксана Лоле в эфире программы «Скажите, доктор» на Новгородском телевидении. Предиабетикам специалист посоветовала ходьбу и танцы.

Нужно периодически проходить профосмотры, диспансеризацию. Выявлять изменения сахара и холестерина в крови. Не допускать излишнего набора веса, рационально питаться и не переедать. Это основное, что касается профилактики сахарного диабета, — отметила Лоле.

В случае предиабета и начальной формы сахарного диабета второго типа можно попробовать вернуть все вспять. Эндокринолог считает, что достаточно добавить физическую активность, например ходьбу, бег или танцы. По ее словам, ВОЗ рекомендует не менее 30 минут занятий в день и не менее 150 минут в неделю. Также важно наладить питание.

Однако, как утверждает эксперт, при ожирении, нарушении толерантности глюкозы, отсутствии результатов от физической активности и диеты нужно обращаться к эндокринологу. Специалисты подберут питание и медикаментозную терапию.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что сахарный диабет второго типа отнимает до 14 лет жизни. Чтобы не допустить развития этого заболевания, необходимо принимать сахароснижающие лекарственные препараты.