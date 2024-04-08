Диетолог усомнилась в правильности принципа «ужин до 18:00»

Диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина рассказала, как сделать ужин полезным. В первую очередь, она посоветовала забыть о принципе «ужин до 18:00», который работает только в том случае, если человек собирается спать через три часа — в 21:00.

«Единственное, на что стоит ориентироваться в этом вопросе, — индивидуальный график и ритм жизни. И, отталкиваясь от этого, ужинать за три часа до сна. За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным», — заявила Гридина в беседе с Life.ru.

По её словам, на ужин лучше всего подойдут крупы, нежирная молочная продукция, нежирное белое мясо или рыба, семена, овощи и салаты с льняным или оливковым маслом.

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