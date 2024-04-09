Почему нужно удалять зубы мудрости, даже если они не мешают?

Сегодня многие задумываются о том, нужны ли «восьмерки», которые зачастую даже прорезываются проблемно и с воспалительными процессами, или от них лучше избавляться. Можно услышать мнение, что они сдерживают зубной ряд от «расползания».

© Unsplash

Кто-то уверен, что если болей нет, то нужно оставить их в покое. Как на самом деле лучше поступать с зубами мудрости и почему, рассказал Артур Тумашевич — стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.

Зубы мудрости лучше удалять, и в основе лежат три показания: ортодонтическое, терапевтическое и хирургическое. Рассмотрим их подробно.

Ортодонтические причины удаления

Данная причина обусловлена эволюционными изменениями. Раньше зубы требовались для захвата, перемалывания и активного пережевывания сырой пищи. А значит, чем больше зубной ряд, тем лучше, потому и челюсти были более массивными. За многие столетия изменилась форма черепа и его размер, если сравнивать, например, австралопитеков, кроманьонцев и уже хомо сапиенс.

Ведь современный человек употребляет намного более мягкую, комфортную и легкую пищу, не требующую активного пережевывания. С самого детства мы получаем продукты простые, термически обработанные. Все это повлияло не только сам череп, но и на челюсти — они уменьшились. Что приводит к ортодонтическим проблемам. Причем они появляются все чаще и чаще: специалисты отмечают, что от этого могут страдать целые этнические группы и национальности.

Напрямую на появление ортодонтических дефектов влияют зачатки зубов мудрости. Очень часто они лежат в неправильном положении — в направлении соседних зубов, горизонтально, что создает своего рода эффект «Титаника и айсберга». То есть при столкновении они будут давить на соседние зубы и заставлять их перемещаться. Далее работает принцип домино: переместился один зуб — переместится и следующий, а после — весь блок. Данный процесс мы замечаем, в первую очередь, когда есть дефекты в переднем отделе, поскольку корни зубов в этом месте меньше, их проще сдавить, и костной ткани там тоже меньше. Поэтому смещение передних зубов люди начинают видеть быстрее, обращают внимание на скученность. И пытаются решить вопрос.

А изначально причиной проблем стал зуб мудрости, поскольку он массивный, большой, и его неправильная траектория роста сдавливает челюсть в принципе. А теперь остается вспомнить, что их у нас четыре, и по два с каждой стороны активно давят на зубной ряд. Кроме этого, как только начинается перемещение на одной челюсти, происходит перемещение на другой. Возникает замкнутый круг — зубы начинают друг другу мешать. А первоначально виновник — активный рост «восьмерки».

Поэтому основное показание для удаления без сожалений — профилактика ортодонтических патологий.

Хирургические показания удаления

Стоит также рассматривать вопрос с позиции хирурга, когда во главе угла не жевательные проблемы и прикус, а именно зона трансплантатов. Во многих случаях, когда есть необходимость подсадить кость к имплантату или взять мягкие ткани, удобно это делать из ретромолярной зоны — области расположения зубов мудрости. Там прекрасная питательная среда, откуда все перечисленное легко изъять и затем использовать во благо пациента.

Но как это сделать, если в ретромолярной зоне стоит зуб мудрости? Представьте, сколько в данном случае мы у себя воруем возможностей. Поэтому вполне целесообразно избавиться от такого препятствия, чтобы в будущем можно было спокойно брать из этой донорской зоны необходимые твердые и мягкие ткани.

Терапевтические причины избавления от зубов мудрости

С позиции терапевта также есть показания. Зубы мудрости очень сложно лечить с коффердамом, много препятствий, чтобы убрать на дистальной и щечной поверхности весь кариес. А если вдруг в этой зоне еще и будет периодонтит, качественное эндодонтическое или терапевтическое лечение становится крайне затруднительным. Поэтому также рекомендуется удалить «восьмерки», чтобы обезопасить хотя бы соседние зубы.

В итоге мы приходим к той фазе эволюции, когда зубы мудрости поступают с нами и нашими височно-челюстными суставами не мудро, поэтому стоит предотвращать возможные проблемы в будущем, своевременно избавляясь от них.