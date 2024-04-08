Эксперт Белоусова рассказала, как оставаться здоровым и активным с возрастом

7 апреля отмечается День здоровья, который является важным для всех, кто ценит свое здоровье и общее благополучие. Для россиян доступна процедура диспансеризации, которая является важной. Об этом напомнила врач-терапевт и член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

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Всемирный День здоровья призывает к осознанию важности поддержания физического и психического благополучия, а также необходимости профилактики заболеваний. Различия между диспансеризацией и чек-апом организма, а также необходимость обследований для мужчин и женщин разных возрастов.

Программа диспансеризации для разных возрастных групп включает важные обследования, позволяющие выявить серьезные заболевания на ранней стадии. Для людей старшего возраста проводятся колоноскопия, гастроскопия и маммография, что помогает выявить предраковые состояния и упростить лечение.

Для выявления сердечно-сосудистых заболеваний проводятся анализы крови на холестерин и электрокардиография. Эти обследования позволяют выявить потенциальные проблемы с сердцем на ранних стадиях. Профилактика помогает сохранить активное и здоровое состояние, подчеркивает Белоусова.

Важность программы диспансеризации заключается в профилактическом выявлении заболеваний на различных стадиях, поэтому ее рекомендуется проходить ежегодно для себя и членов семьи.

В топ-5 анализов входят общий и биохимический анализы крови. Для мужчин — анализ крови на мочевую кислоту. Это же обследование необходимо женщинам, перешедшим черту климакса. Этот анализ не входит в стандарт, но его нужно сдавать, так как повышенный уровень мочевой кислоты критичен.

Специфические анализы на раковые заболевания — это ПЦР на микрофлору предстательной железы и матки.

Также никто не отменял анализ мочи. Чаще всего люди не хотят его сдавать, хотя для этого нужно всего-навсего отнести биоматериал в лабораторию, заключила врач в комментарии «360».

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