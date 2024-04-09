Тренер назвала главные ошибки при занятии в спортзале

Фитнес-тренер Акулина Бахтурина назвала главные ошибки при занятии в спортзале. Ее слова приводят «Известия».

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Бахтурина заявила, что новичкам нельзя заниматься без тренера. По ее мнению, тренер поставит правильную технику выполнения упражнений, которая поможет гораздо быстрее прийти к результату, а также познакомит с оборудованием спортзала.

Второй ошибкой Бахтурина посчитала полное отсутствие разминки или разминку на беговой дорожке. Она подчеркнула, что подобные занятия могут привести к травмам. Третья ошибка — работа только с проблемными зонами, которая ведет к дисбалансу фигуры.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о признаках, по которым можно понять, что тренировки наносят вред здоровью. Таковыми она назвала боль при выполнении упражнений и нарушение сна.