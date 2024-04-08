Девять лучших упражнений с гимнастической палкой для осанки и спины

9 лучших упражнений с гимнастической палкой для осанки, спины: комплекс ЛФК
В видео показали все нюансы техники выполнения комплекса.
«Гимнастическая палка — это простой и эффективный снаряд для укрепления мышц спины, коррекции осанки, улучшения подвижности плечевых суставов и грудного отдела позвоночника. Существует большое количество упражнений с гимнастической палкой: от простых растяжек и поворотов до сложных комплексов для укрепления мышц и развития координации».
Снаряд можно использовать в качестве самостоятельного инструмента для домашних тренировок и сочетать с другим оборудованием и тренажёрами в спортзале.
Комплекс упражнений с гимнастической палкой для осанки
Этот комплекс упражнений подойдёт для утренней зарядки, в качестве разминки перед силовой тренировкой и самостоятельной тренировки для снятия мышечного напряжения.
Жим лопатками вверх
Упражнение улучшает подвижность лопаток, снижая скованность и ощущение боли в спине и шее.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Подъёмы гимнастической палки перед собой
Упражнение укрепляет мышцы плеча и улучшает подвижность плечевых суставов. Сильные дельты и руки помогают снять лишнюю нагрузку с шеи, снижая её скованность и зажатость.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Скручивания с гимнастической палкой
Упражнение улучшает подвижность грудного отдела позвоночника, плечевых суставов, а также растягивает мышцы спины и задней поверхности бедра.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Сведение лопаток с гимнастической палкой
Упражнение укрепляет мышцы спины и плеч, что помогает скорректировать осанку и убрать вытянутую шею вперёд.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Круговые махи гимнастической палкой за спину
Упражнение улучшает подвижность грудного отдела позвоночника и плечевых суставов.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Повороты корпуса с гимнастической палкой
Упражнение укрепляет мышцы живота и улучшает подвижность позвоночника.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 раз. Отдых между подходами — одна минута.
Сгибания корпуса с гимнастической палкой
Упражнение укрепляет ягодицы, мышцы задней поверхности бедра и мускулы поясницы. Можно использовать в качестве профилактики болей в пояснице.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
Подъёмы гимнастической палки перед собой в положении выпада
Упражнение укрепляет мускулы плеча, пресса и мышцы-стабилизаторы. Также улучшается подвижность плечевых суставов и грудного отдела позвоночника.
Техника выполнения:
Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.
«Кошка» с гимнастической палкой
Упражнение мягко растягивает мышцы спины, что помогает расслабиться и снять напряжение.
Техника выполнения:
Выполняйте два-три подхода по одной минуте. Отдых между подходами — одна минута.