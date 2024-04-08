Девять лучших упражнений с гимнастической палкой для осанки и спины

В видео показали все нюансы техники выполнения комплекса.

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«Гимнастическая палка — это простой и эффективный снаряд для укрепления мышц спины, коррекции осанки, улучшения подвижности плечевых суставов и грудного отдела позвоночника. Существует большое количество упражнений с гимнастической палкой: от простых растяжек и поворотов до сложных комплексов для укрепления мышц и развития координации».

Снаряд можно использовать в качестве самостоятельного инструмента для домашних тренировок и сочетать с другим оборудованием и тренажёрами в спортзале.

Комплекс упражнений с гимнастической палкой для осанки

Этот комплекс упражнений подойдёт для утренней зарядки, в качестве разминки перед силовой тренировкой и самостоятельной тренировки для снятия мышечного напряжения.

Жим лопатками вверх

Упражнение улучшает подвижность лопаток, снижая скованность и ощущение боли в спине и шее.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Подъёмы гимнастической палки перед собой

Упражнение укрепляет мышцы плеча и улучшает подвижность плечевых суставов. Сильные дельты и руки помогают снять лишнюю нагрузку с шеи, снижая её скованность и зажатость.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Скручивания с гимнастической палкой

Упражнение улучшает подвижность грудного отдела позвоночника, плечевых суставов, а также растягивает мышцы спины и задней поверхности бедра.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Сведение лопаток с гимнастической палкой

Упражнение укрепляет мышцы спины и плеч, что помогает скорректировать осанку и убрать вытянутую шею вперёд.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Круговые махи гимнастической палкой за спину

Упражнение улучшает подвижность грудного отдела позвоночника и плечевых суставов.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Повороты корпуса с гимнастической палкой

Упражнение укрепляет мышцы живота и улучшает подвижность позвоночника.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 раз. Отдых между подходами — одна минута.

Сгибания корпуса с гимнастической палкой

Упражнение укрепляет ягодицы, мышцы задней поверхности бедра и мускулы поясницы. Можно использовать в качестве профилактики болей в пояснице.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Подъёмы гимнастической палки перед собой в положении выпада

Упражнение укрепляет мускулы плеча, пресса и мышцы-стабилизаторы. Также улучшается подвижность плечевых суставов и грудного отдела позвоночника.

Техника выполнения:

Выполняйте 15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

«Кошка» с гимнастической палкой

Упражнение мягко растягивает мышцы спины, что помогает расслабиться и снять напряжение.

Техника выполнения:

Выполняйте два-три подхода по одной минуте. Отдых между подходами — одна минута.