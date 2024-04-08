Cпособы сохранить здоровую спину при работе за столом

Врач ЛФК Римма Данилова рассказала о том, как правильно должно располагаться тело за рабочим столом, чтобы избежать проблем с позвоночником.

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В беседе с журналистами российский медик отметила, что существует несколько правил, благодаря которым удастся сохранить здоровую спину при сидячей работе. В этом вопросе важно правильно выбрать положение тела во время работы за столом. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

– Сидя за рабочим столом, плечи человека должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой, стопы касаются поверхности пола, угол сгибания в коленях примерно 90 градусов. Следует стараться не сутулиться, а также избегать наклона корпуса вперед, так как это способствует смещению головы вперед от центра тяжести, – сообщила врач.

Данилова добавила, что для предотвращения болей в шее следует располагать необходимые для работы предметы на такой высоте, чтобы они были видны под углом не ниже 30 градусов от глаз.

Кроме того, человеку с сидячей работой важно уделять внимание здоровью спины в свободное время. В этом помогут гимнастика для плечевого пояса и полноценная растяжка грудных мышц один–два раза в неделю. Вместе с тем важно хотя бы раз в неделю укреплять мышцы спины и ягодиц. Полезным для спины окажется плавание.