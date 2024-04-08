Стало известно, какие продукты помогают оптимизировать работу кишечника

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что такие продукты, как кефир, йогурт и квашеная капуста, способны улучшить настроение и оптимизировать работу кишечника.

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— Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение, — поделилась Тананакина.

Также врач добавила, что эти продукты способны справиться с нервным перенапряжением, несмотря на то, что при стрессовом состоянии люди предпочитают есть пищу с высоким содержанием сахара, жиров и соли.

— Присутствие живых микроорганизмов в пище помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что напрямую влияет на выработку серотонина — гормона, который отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение. Бананы также могут поднять настроение благодаря своему содержанию сахара, клетчатки и витамина В6. Также они способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние, — заключила врач в материале РИАМО.

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